La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Ammalato fiacco' è 'Egro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EGRO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ammalato fiacco" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ammalato fiacco". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Egro? Un individuo che si trova in uno stato di debolezza e spossatezza può essere descritto come un soggetto con poca vitalità, spesso privo di energia e motivazione. Questa condizione può derivare da diverse cause, come malattie, affaticamento o situazioni di stress prolungato. La sua presenza si manifesta con un aspetto provato e una scarsa reattività agli stimoli quotidiani. In questi momenti, il corpo richiede cure e riposo adeguato per recuperare le forze.

La soluzione associata alla definizione "Ammalato fiacco" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ammalato fiacco" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Egro:

E Empoli G Genova R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ammalato fiacco" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

