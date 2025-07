Elemento chimico il cui simbolo è Np nei cruciverba: la soluzione è Nettunio

NETTUNIO

Curiosità e Significato di Nettunio

La soluzione Nettunio di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Nettunio per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Nettunio? Il nettunio è un elemento chimico artificiale, simbolo Np, scoperto nel 1940. È un metallo radioattivo appartenente alla serie degli attinidi, utilizzato principalmente in ambito nucleare e di ricerca scientifica. La sua presenza nel nome richiama Nettuno, il dio del mare nella mitologia romana, sottolineando la sua natura misteriosa e potente. Questo elemento rappresenta l’innovazione e il progresso della scienza moderna.

Come si scrive la soluzione Nettunio

Hai davanti la definizione "Elemento chimico il cui simbolo è Np" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

N Napoli

E Empoli

T Torino

T Torino

U Udine

N Napoli

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R E T U N T A B Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TURBANTE" TURBANTE

