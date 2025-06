Elemento chimico il cui simbolo è Zr nei cruciverba: la soluzione è Zirconio

Home / Soluzioni Cruciverba / Elemento chimico il cui simbolo è Zr

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Elemento chimico il cui simbolo è Zr' è 'Zirconio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ZIRCONIO

Curiosità e Significato di Zirconio

La soluzione Zirconio di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Zirconio per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Zirconio? Il zirconio è un elemento chimico con il simbolo Zr, noto per la sua elevata resistenza alla corrosione e alle alte temperature. Trova impiego in ambiti come l'industria nucleare, l’odontoiatria e la gioielleria, grazie alla sua robustezza e brillantezza. Questo metallo prezioso combina funzionalità e estetica, rendendolo un materiale versatile e apprezzato in molte applicazioni moderne.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Metallo per brillanti di poco prezzoL elemento con cui si realizzano economici brillantiNella tavola periodica ha simbolo ZrElemento chimico il cui simbolo è GdElemento chimico il cui simbolo è ScElemento chimico il cui simbolo è Rb

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Zirconio

Se ti sei imbattuto nella definizione "Elemento chimico il cui simbolo è Zr", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

Z Zara

I Imola

R Roma

C Como

O Otranto

N Napoli

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T O A W A N M C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CATWOMAN" CATWOMAN

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.