La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Elemento chimico il cui simbolo è Rb' è 'Rubidio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RUBIDIO

Curiosità e Significato di Rubidio

La parola Rubidio è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Rubidio.

Perché la soluzione è Rubidio? Il rubidio è un elemento chimico molto raro, appartenente alla famiglia dei metalli alcalini. È un metallo morbido e argenteo, che si trova in tracce nelle miniere di acqua di mare e di minerali. Utilizzato principalmente in ricerca scientifica e in tecnologie specializzate, il suo nome deriva dal latino rubidus, che significa “rossastro”, per il suo colore. Un elemento affascinante e prezioso per la scienza.

Come si scrive la soluzione Rubidio

Se "Elemento chimico il cui simbolo è Rb" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

R Roma

U Udine

B Bologna

I Imola

D Domodossola

I Imola

O Otranto

