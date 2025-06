Elemento chimico il cui simbolo è Gd nei cruciverba: la soluzione è Gadolinio

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Elemento chimico il cui simbolo è Gd' è 'Gadolinio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GADOLINIO

La parola Gadolinio è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Gadolinio.

Perché la soluzione è Gadolinio? Il gadolinio è un elemento chimico appartenente alla tavola periodica, riconoscibile dal simbolo Gd. È un metallo fragile, di colore bianco argentato, utilizzato principalmente in ambito medico come contrasto per le risonanze magnetiche, e anche in tecnologie avanzate come i magneti permanenti. La sua presenza è fondamentale per migliorare la qualità delle immagini diagnostiche e supportare innovazioni scientifiche.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il chimico lo indica con GdElemento chimico con simbolo PdL elemento chimico che ha per simbolo CsElemento chimico con simbolo Hf

Se ti sei imbattuto nella definizione "Elemento chimico il cui simbolo è Gd", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

G Genova

A Ancona

D Domodossola

O Otranto

L Livorno

I Imola

N Napoli

I Imola

O Otranto

