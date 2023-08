Città fra Bari e Barletta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città fra Bari e Barletta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TRANI

Significato/Curiosita : Citta fra bari e barletta

Di barletta-andria-trani è situata nella puglia centro settentrionale e conta 377 920 abitanti. la funzione di capoluogo è condivisa fra tre città: barletta... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi trani (disambigua). trani (ascolta[·info], trane in dialetto tranese) è un comune italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Città fra Bari e Barletta : città; bari; barletta; città del Lazio con una famosa necropoli etrusca; città lago e cantone della Svizzera; città lacustre lombarda; città dell Erzegovina famosa per il ponte; Una città lombarda sul Po; Discesa di barbari ; Sigla di bari ; Editori casa fondata a bari nel 1901; C è chi lo chiede al bari sta per il cappuccino; Invasione di barbari ; Fra barletta e Bisceglie; barletta -Andria- la provincia della Puglia; Ci sono quelli di Rodi e di barletta ; Rese famosa barletta ; barletta Trani provincia pugliese;

Cerca altre Definizioni