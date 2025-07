Vecchio ufficio giudiziario nei cruciverba: la soluzione è Pretura

Home / Soluzioni Cruciverba / Vecchio ufficio giudiziario

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Vecchio ufficio giudiziario' è 'Pretura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PRETURA

Curiosità e Significato di Pretura

Non fermarti alla soluzione! Conosci Pretura più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Pretura.

Perché la soluzione è Pretura? La Pretura era l'antico ufficio giudiziario in Italia, dove si svolgevano pratiche civili e penali di minore entità. Era un punto di riferimento per risolvere controversie quotidiane e amministrare giustizia a livello locale. Con il tempo, questa istituzione è stata sostituita da tribunali più moderni, ma il termine rimane nel linguaggio per indicare le vecchie strutture giudiziarie.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il più vecchio dei dueVecchio antiquatoVecchio di cento anniL ufficio dal quale partono gli ordiniL ufficio del titolare della diocesi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Pretura

Non riesci a risolvere la definizione "Vecchio ufficio giudiziario"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

R Roma

E Empoli

T Torino

U Udine

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I R A P I C T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CARPITI" CARPITI

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.