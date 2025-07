Si può percorrere a ruota libera e... motore spento nei cruciverba: la soluzione è Discesa

DISCESA

Curiosità e Significato di Discesa

Perché la soluzione è Discesa? Una discesa è il movimento verso il basso, spesso riferito a un percorso in salita o montagna. Può essere fatta senza usare il motore, semplicemente lasciando che la gravità faccia il suo lavoro. In ambito automobilistico o ciclistico, significa scendere in modo naturale, senza accelerare o controllare troppo. È un momento di relax e libertà, dove si lascia che tutto scorra... fino alla fine del percorso.

Come si scrive la soluzione Discesa

La definizione "Si può percorrere a ruota libera e... motore spento" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

D Domodossola

I Imola

S Savona

C Como

E Empoli

S Savona

A Ancona

