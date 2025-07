Si dice che porti i bambini dentro un fagottino nei cruciverba: la soluzione è Cicogna

CICOGNA

Curiosità e Significato di Cicogna

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Cicogna, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Cicogna? La cicogna è un uccello simbolico che, secondo la tradizione popolare, porta i neonati ai genitori nascondendoli in un fagottino legato al becco. Questa leggenda rappresenta il modo in cui si spiega l’arrivo dei bambini in modo semplice e affettuoso, trasmettendo un messaggio di speranza e meraviglia. La cicogna continua a essere un simbolo di nascita e di nuovi inizi.

Come si scrive la soluzione Cicogna

Se ti sei imbattuto nella definizione "Si dice che porti i bambini dentro un fagottino", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

I Imola

C Como

O Otranto

G Genova

N Napoli

A Ancona

