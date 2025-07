Si dice di bambini capricciosi e irritanti nei cruciverba: la soluzione è Pestiferi

Home / Soluzioni Cruciverba / Si dice di bambini capricciosi e irritanti

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Si dice di bambini capricciosi e irritanti' è 'Pestiferi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PESTIFERI

Curiosità e Significato di Pestiferi

Approfondisci la parola di 9 lettere Pestiferi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Pestiferi? Pe-sti-fe-ri indica quegli animali o cose fastidiose, irritanti e portatrici di malessere. Il termine deriva da pestifero, che significa infetto o contagioso, e viene usato anche per descrivere persone o situazioni molto insopportabili. È come chiamare qualcosa o qualcuno che dà fastidio costantemente, creando disagio e irritazione. Insomma, un modo colorito per definire ciò che è davvero insopportabile.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si dice indicandoSi dice ammettendoSi dice dei propri comodiSi dice supponendoSi dice nei brindisi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Pestiferi

Hai davanti la definizione "Si dice di bambini capricciosi e irritanti" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

E Empoli

S Savona

T Torino

I Imola

F Firenze

E Empoli

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O I S O Z N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ISONZO" ISONZO

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.