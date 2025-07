Piccolo reparto di soldati nei cruciverba: la soluzione è Scaglione

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Piccolo reparto di soldati' è 'Scaglione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCAGLIONE

Curiosità e Significato di Scaglione

La parola Scaglione è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Scaglione.

Perché la soluzione è Scaglione? Uno scaglione è un piccolo reparto di soldati, spesso formato da pochi uomini, che agiscono in modo rapido e coordinato. Il termine deriva dall’idea di un gruppo compatto e agile, pronto a intervenire in determinate situazioni. In ambito militare, rappresenta una unità di supporto o di avanguardia. Conoscere gli scaglioni aiuta a capire meglio le strategie di combattimento e di organizzazione delle truppe.

Come si scrive la soluzione Scaglione

Stai cercando la risposta alla definizione "Piccolo reparto di soldati"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

C Como

A Ancona

G Genova

L Livorno

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

