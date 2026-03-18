Il reparto dell ospedale con gli anestesisti

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il reparto dell ospedale con gli anestesisti' è 'Chirurgia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CHIRURGIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il reparto dell ospedale con gli anestesisti" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il reparto dell ospedale con gli anestesisti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Chirurgia? La chirurgia è un settore dell'ospedale in cui si eseguono interventi medici che richiedono l'uso di strumenti e tecniche specializzate. È strettamente collegata al reparto degli anestesisti, che preparano e monitorano i pazienti durante le operazioni. La collaborazione tra chirurghi e anestesisti è fondamentale per garantire la sicurezza e il successo degli interventi. Questo reparto rappresenta il cuore delle procedure invasive, dove la precisione e la competenza sono essenziali per il recupero dei pazienti.

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Il reparto dell ospedale con gli anestesisti nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Chirurgia

La soluzione associata alla definizione "Il reparto dell ospedale con gli anestesisti" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il reparto dell ospedale con gli anestesisti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Chirurgia:

C Como H Hotel I Imola R Roma U Udine R Roma G Genova I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il reparto dell ospedale con gli anestesisti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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