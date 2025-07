Morbida zuppa passata nei cruciverba: la soluzione è Vellutata

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Morbida zuppa passata' è 'Vellutata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VELLUTATA

Curiosità e Significato di Vellutata

La soluzione Vellutata di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Vellutata per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Vellutata? Vellutata è un termine che indica una zuppa cremosa e liscia, ottenuta frullando ingredienti come verdure, pesce o carne fino a ottenere una consistenza vellutata e avvolgente. Perfetta per chi cerca un piatto caldo e delicato, la vellutata rappresenta un comfort food ideale in ogni stagione, con sapori intensi e una consistenza irresistibile che conquista il palato.

Come si scrive la soluzione Vellutata

Stai cercando la risposta alla definizione "Morbida zuppa passata"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

V Venezia

E Empoli

L Livorno

L Livorno

U Udine

T Torino

A Ancona

T Torino

A Ancona

