Se non è zuppa è bagnato La definizione e la soluzione di 3 lettere: Se non è zuppa è bagnato. PAN Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Se non e zuppa e bagnato: Due versioni. ^ zuppa imperiale, su agrodolce. url consultato il 23/4/2015. ^ katia brentani, inzuppiamoci! se non è zuppa è pan bagnato, damster edizioni... Il dio Pan (in greco antico: , Pán) era, nelle religioni dell'antica Grecia, una divinità non olimpica dall'aspetto di un satiro, legata alle selve, alla pastorizia e alla natura. Era solitamente riconosciuto come figlio del dio Ermes e della ninfa Penelope. Nella religione romana esiste una divinità che ha molte similitudini con la raffigurazione di Pan, è il dio Silvano. Anche i fauni venivano identificati con Pan o con i satiri.

PAN

