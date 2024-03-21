Ritorno in auge di una moda passata

Home / Soluzioni Cruciverba / Ritorno in auge di una moda passata

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ritorno in auge di una moda passata' è 'Revival'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: REVIVAL

Perché la soluzione è Revival? Il termine si riferisce al riaccendersi di tendenze ormai passate, che tornano di moda e vengono riadattate ai gusti attuali. È un fenomeno che si ripresenta nel mondo della moda, dell'arte e della cultura, portando alla ribalta stili e idee del passato. Questo fenomeno permette di riscoprire e valorizzare elementi già apprezzati, creando un ponte tra le epoche e rinnovando l'interesse per determinate estetiche.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ritorno in auge di una moda passata" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ritorno in auge di una moda passata". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Ritorno in auge di una moda passata nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Revival

In presenza della definizione "Ritorno in auge di una moda passata", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ritorno in auge di una moda passata" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Revival:

R Roma E Empoli V Venezia I Imola V Venezia A Ancona L Livorno

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ritorno in auge di una moda passata" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Una moda tornata di modaIl ritorno in auge di una moda passataLa moda di ritornoIl ritorno in vita o in augeIl ritorno di una modaIl ritorno in auge