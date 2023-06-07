Una tipica zuppa maghrebina preparata nel ramadan

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Una tipica zuppa maghrebina preparata nel ramadan' è 'Harira'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: HARIRA

Perché la soluzione è Harira? Harira è una tradizionale zuppa maghrebina molto apprezzata durante il mese sacro del Ramadan. Questa preparazione si caratterizza per la sua ricchezza di ingredienti come legumi, pomodori, carne e spezie, che la rendono nutriente e saporita. La sua consistenza è spesso abbastanza densa, ideale per spezzare il digiuno serale. La preparazione di questa zuppa rappresenta un momento di condivisione e convivialità tra le famiglie del Nord Africa.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una tipica zuppa maghrebina preparata nel ramadan". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Una tipica zuppa maghrebina preparata nel ramadan nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Harira

Questa pagina è dedicata alla definizione "Una tipica zuppa maghrebina preparata nel ramadan" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una tipica zuppa maghrebina preparata nel ramadan" conferma che la soluzione 'Harira' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Harira

H Hotel A Ancona R Roma I Imola R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una tipica zuppa maghrebina preparata nel ramadan" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Harira' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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