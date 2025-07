L eliminazione della vocale finale di una parola nei cruciverba: la soluzione è Troncamento

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'L eliminazione della vocale finale di una parola' è 'Troncamento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRONCAMENTO

Curiosità e Significato di Troncamento

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 11 lettere Troncamento, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Troncamento? Il tronco di una parola si ottiene eliminando la vocale finale, rendendo il termine più breve e compatto. È una tecnica linguistica spesso usata in poesia, in giochi di parole o per adattare le parole a determinate forme metriche. Questa semplice modifica può cambiare il ritmo di una frase o facilitarne la memorizzazione, dimostrando come anche un piccolo intervento possa avere un grande impatto sul linguaggio.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il troncamento di sillaba finale in una parolaCaduta di vocale finaleLa soppressione della vocale finaleComplesso vocale o strumentaleHa la parola decisiva nelle questioni d onore

Come si scrive la soluzione Troncamento

Stai cercando la risposta alla definizione "L eliminazione della vocale finale di una parola"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

T Torino

R Roma

O Otranto

N Napoli

C Como

A Ancona

M Milano

E Empoli

N Napoli

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O N O R A F Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ORFANO" ORFANO

