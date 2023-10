Caduta di vocale finale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Caduta di vocale finale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : APOCOPE

Significato/Curiosita : Caduta di vocale finale

Sincope (sp) è la caduta di una vocale tra due consonanti in corpo di parola. l'apocope (pp) è la caduta della vocale finale breve davanti a parola... Sincope (sp) è launatra due consonanti in corpoparola. l'apocope (pp) è ladellabreve davanti a parola... In linguistica, l'apocope, detta anche troncamento, indica la caduta di un fono o di una sillaba nella parte finale di parola. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 20 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Caduta di vocale finale : caduta; vocale; finale; Una rovinosa caduta ; Luoghi scoscesi con caduta d acqua; Pietra caduta dal cielo; Il Simmons che ha scritto La caduta di Hyperion; caduta per terra; Stile vocale di jazz che fu creato da Louis Armstrong; Comunicazione vocale a distanza; Illimani gruppo vocale e strumentale cileno; La terza vocale e basta; Complesso vocale ; La dicitura finale del libro con i dati di stampa; Lo sprint finale del ciclista; La rima con finale in assonanza; Scontro finale : resa; Come dire senza termine finale lat;

Cerca altre Definizioni