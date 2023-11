La definizione e la soluzione di: L eliminazione del tennista ritardatario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SCRATCH

Significato/Curiosita : L eliminazione del tennista ritardatario

Lo scratch (italianizzato in "scratchare") è una tecnica propria del turntablism inventata da Grand Wizard Theodore, un DJ pioniere dell'hip hop originario di New York. Theodore sviluppò la tecnica da Grandmaster Flash, che la descrive come "niente altro che il cue inverso che senti in cuffia maneggiando il vinile prima di farlo sentire al pubblico" (Toop, 1991). Anche Kool DJ Herc fu un'importante figura nel nascere dello scratching. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 7 novembre 2023

