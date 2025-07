Gli ingegneri che progettano organi artificiali e macchinari per diagnosi nei cruciverba: la soluzione è Biomedicali

BIOMEDICALI

Curiosità e Significato di Biomedicali

La parola Biomedicali è una soluzione di 11 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Biomedicali.

Perché la soluzione è Biomedicali? Gli ingegneri biomedicali progettano organi artificiali e macchinari per diagnosi, combinando ingegneria e medicina. Si occupano di sviluppare dispositivi innovativi che migliorano la salute e la qualità di vita delle persone, come protesi, pacemaker e strumenti diagnostici avanzati. Sono professionisti fondamentali nel campo della sanità moderna, contribuendo a rendere le cure più efficaci e personalizzate.

Come si scrive la soluzione Biomedicali

Hai trovato la definizione "Gli ingegneri che progettano organi artificiali e macchinari per diagnosi" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

I Imola

O Otranto

M Milano

E Empoli

D Domodossola

I Imola

C Como

A Ancona

L Livorno

I Imola

