Organi della regione lombare

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Organi della regione lombare' è 'Reni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RENI

Perché la soluzione è Reni? I reni sono organi situati nella regione lombare, uno in ciascun lato della colonna vertebrale. Sono responsabili della filtrazione del sangue, rimuovendo scorie e un eccesso di liquidi, contribuendo così alla regolazione dell'equilibrio idrico e elettrolitico dell’organismo. La loro posizione permette un funzionamento efficiente e protetto da muscoli e costole. La loro importanza per la salute generale rende fondamentale preservare la loro integrità e funzionalità.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Organi della regione lombare". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Organi della regione lombare nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Reni

Quando la definizione "Organi della regione lombare" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Organi della regione lombare" conferma che la soluzione 'Reni' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Reni

R Roma E Empoli N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Organi della regione lombare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Reni' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Gli emblemi dei canottieriDue filtri umaniDolgono al nefriticoCausa dolori acuti nella regione lombareRegione dell Austria meridionaleLa regione più orientale d ItaliaRegione dell ArabiaLa regione greca con Larissa