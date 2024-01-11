È subordinata alla diagnosi

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'È subordinata alla diagnosi' è 'Terapia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TERAPIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È subordinata alla diagnosi" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È subordinata alla diagnosi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Terapia? La terapia rappresenta un insieme di interventi mirati a migliorare la condizione di un paziente, ed è strettamente subordinata alla diagnosi che ne determina la natura e la modalità applicativa. Solo attraverso una diagnosi accurata si può individuare il trattamento più adeguato, tenendo conto delle specificità del caso clinico. La scelta terapeutica varia a seconda delle patologie e delle circostanze individuali. La corretta connessione tra diagnosi e terapia è fondamentale per garantire efficacia e sicurezza nelle cure.

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È subordinata alla diagnosi nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Terapia

La definizione "È subordinata alla diagnosi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È subordinata alla diagnosi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Terapia:

T Torino E Empoli R Roma A Ancona P Padova I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È subordinata alla diagnosi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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