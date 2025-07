Fasciare un ferito nei cruciverba: la soluzione è Bendare

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Fasciare un ferito' è 'Bendare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BENDARE

Curiosità e Significato di Bendare

Approfondisci la parola di 7 lettere Bendare: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Bendare? Bendaré un ferito significa coprire una ferita con una benda, ovvero un panno o una garza, per proteggere e favorire la guarigione. È un gesto importante in primo soccorso, che aiuta a prevenire infezioni e a fermare eventuali emorragie. Saper bendare correttamente è fondamentale per prendersi cura di sé stessi e degli altri in situazioni di emergenza.

Come si scrive la soluzione Bendare

Hai trovato la definizione "Fasciare un ferito" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R E P A P E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PEPARE" PEPARE

