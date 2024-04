La Soluzione ♚ Ferito nella reputazione

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Ferito nella reputazione. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : LESO

Curiosità su Ferito nella reputazione: ferit orhan pamuk (ipa: [fe'it 'ohan pa'muk]) (istanbul, 7 giugno 1952) è uno scrittore e saggista turco. tra i maggiori romanzieri turchi contemporanei... Stefano Bandecchi (Livorno, 4 aprile 1961) è un politico, imprenditore e dirigente sportivo italiano, dal 15 giugno 2022 coordinatore di Alternativa Popolare e dal 31 maggio 2023 sindaco di Terni. Come imprenditore è noto per aver fondato l'Università degli Studi "Niccolò Cusano", della quale ha presieduto il consiglio di amministrazione dal 2021 al 18 giugno 2023. L'ateneo, a sua volta, è stato proprietario, dal 2017 al 24 luglio 2023, della Ternana Calcio, di cui lo stesso Bandecchi è stato presidente dal 27 febbraio 2019 al 18 giugno 2023. Attualmente l'ateneo è proprietario della squadra calcistica femminile Ternana Women, di cui ...

Altre Definizioni con leso; ferito; nella; reputazione;