La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Come chi veniva ferito da un quadrello' è 'Pugnalato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PUGNALATO

Curiosità e Significato di Pugnalato

Hai risolto il cruciverba con Pugnalato? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Pugnalato.

Perché la soluzione è Pugnalato? PUGNALATO indica qualcuno stato ferito con un coltello o un'arma da taglio, spesso in modo violento o traditore. È un termine che si presta anche a significati figurati, come essere traditi o ingannati alle spalle. In origine, deriva dal gesto di colpire con un pugnale. Un termine forte, che richiama azioni rapide e pericolose.

Come si scrive la soluzione Pugnalato

Se "Come chi veniva ferito da un quadrello" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

U Udine

G Genova

N Napoli

A Ancona

L Livorno

A Ancona

T Torino

O Otranto

