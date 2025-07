È dedicato ai Caduti nei cruciverba: la soluzione è Sacrario

Home / Soluzioni Cruciverba / È dedicato ai Caduti

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'È dedicato ai Caduti' è 'Sacrario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SACRARIO

Curiosità e Significato di Sacrario

La soluzione Sacrario di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Sacrario per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Sacrario? Il termine sacrario indica un luogo sacro dedicato alla commemorazione dei caduti, come soldati o martiri. È un monumento o un edificio in cui si onora chi ha perso la vita per una causa, spesso in guerra o in battaglia. Questi spazi rappresentano il rispetto e la memoria collettiva, ricordando con devozione il sacrificio di chi non c’è più.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si rendono ai CadutiIn molte città e è ai cadutiLuoghi dedicati ai CadutiMonumenti ai CadutiAi caduti in acqua si fa quella artificiale

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Sacrario

Stai cercando la risposta alla definizione "È dedicato ai Caduti"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

A Ancona

C Como

R Roma

A Ancona

R Roma

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A M S T A C I A N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SMANICATA" SMANICATA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.