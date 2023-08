In molte città e è ai caduti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In molte città e è ai caduti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MONUMENTO

Significato/Curiosita : In molte citta e e ai caduti

1918 e il 1919. il medio-oriente annovera anche molte città fantasma create dalla caduta di imperi, o dal cambiamento delle politiche, che rese città importanti... Il monumento. questa voce sull'argomento monumenti è solo un abbozzo. contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di wikipedia. un monumento (dal... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : In molte città e è ai caduti : molte; città; caduti; Come molte chiese europee tra i secoli XII e XV; Cingono la vita di molte donne; Possedeva molte banche; Passa molte notti in bianco; Hanno molte vie; città della Loira dove morì Leonardo Da Vinci; Una città toscana con ancora la cinta muraria; Abitante della città con l Arco delle Scalette; La città tedesca con il castello Solitude; La via per questa città ricorda san Paolo; Accoglie i caduti di guerra; caduti in rovina venduti illegalmente; Un ordinata narrazione di episodi accaduti ; Cimitero dei caduti di guerra; Il cimitero dei caduti ;

