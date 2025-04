Luoghi dedicati ai Caduti - Soluzione Cruciverba: Sacrari

SACRARI

Lo sapevi che? Sacrario militare di Redipuglia: Il sacrario militare di Redipuglia è un cimitero militare monumentale situato in Friuli-Venezia Giulia, a Redipuglia, in provincia di Gorizia. Costruito in epoca fascista e inaugurato alla presenza di Benito Mussolini il 18 settembre 1938, contiene le spoglie di oltre 100 000 soldati italiani caduti durante la prima guerra mondiale.

