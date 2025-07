Custodisce la cassa nei cruciverba: la soluzione è Tesoriere

TESORIERE

Curiosità e Significato di Tesoriere

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Tesoriere, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Tesoriere? Il termine tesoriere indica la persona incaricata di gestire, custodire e controllare il denaro di un'organizzazione o di un ente. È colui che si occupa di tenere sotto controllo le finanze, assicurandosi che tutto sia in ordine e al sicuro. In sostanza, è il custode della cassa, responsabile della gestione economica. Un ruolo chiave per la stabilità finanziaria di associazioni, aziende o enti pubblici.

Come si scrive la soluzione Tesoriere

La definizione "Custodisce la cassa" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

E Empoli

S Savona

O Otranto

R Roma

I Imola

E Empoli

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M B D R A I A L O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LOMBARDIA" LOMBARDIA

