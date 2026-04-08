Una teca che custodisce oggetti di devozione

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La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Una teca che custodisce oggetti di devozione' è 'Portareliquie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PORTARELIQUIE

Perché la soluzione è Portareliquie? Una portareliqui è una piccola teca utilizzata per custodire oggetti di devozione, come reliquie di santi o altri simboli sacri. Questo contenitore permette di conservare e mostrare elementi di grande valore spirituale, facilitando la venerazione da parte dei fedeli. La portareliqui può essere decorata con motivi religiosi e spesso viene posta in chiese o altari come segno di rispetto e venerazione. La sua funzione principale è mantenere intatti e protetti gli artefatti sacri nel tempo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una teca che custodisce oggetti di devozione". La risposta di 13 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Una teca che custodisce oggetti di devozione nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Portareliquie

In presenza della definizione "Una teca che custodisce oggetti di devozione", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una teca che custodisce oggetti di devozione" conferma che la soluzione 'Portareliquie' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Portareliquie

P Padova O Otranto R Roma T Torino A Ancona R Roma E Empoli L Livorno I Imola Q Quarto U Udine I Imola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una teca che custodisce oggetti di devozione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Portareliquie' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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