Una teca che custodisce oggetti di devozione
La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Una teca che custodisce oggetti di devozione' è 'Portareliquie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PORTARELIQUIE
Perché la soluzione è Portareliquie? Una portareliqui è una piccola teca utilizzata per custodire oggetti di devozione, come reliquie di santi o altri simboli sacri. Questo contenitore permette di conservare e mostrare elementi di grande valore spirituale, facilitando la venerazione da parte dei fedeli. La portareliqui può essere decorata con motivi religiosi e spesso viene posta in chiese o altari come segno di rispetto e venerazione. La sua funzione principale è mantenere intatti e protetti gli artefatti sacri nel tempo.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una teca che custodisce oggetti di devozione". La risposta di 13 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.
Una teca che custodisce oggetti di devozione nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Portareliquie
In presenza della definizione "Una teca che custodisce oggetti di devozione", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una teca che custodisce oggetti di devozione" conferma che la soluzione 'Portareliquie' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 13 lettere della soluzione Portareliquie
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una teca che custodisce oggetti di devozione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Portareliquie' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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