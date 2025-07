Congegno militare che lanciava grandi massi nei cruciverba: la soluzione è Catapulta

CATAPULTA

Curiosità e Significato di Catapulta

Perché la soluzione è Catapulta? Una catapulta è un antico dispositivo militare usato per lanciare grandi massi o proiettili a lunga distanza, sfruttando la forza di torsione o tensione. Utilizzata in battaglie medievali, permetteva di colpire le fortezze nemiche da lontano. Questo strumento dimostra come l'ingegno e la tecnologia si siano evoluti nel tempo per migliorare le strategie di guerra.

Come si scrive la soluzione Catapulta

Hai davanti la definizione "Congegno militare che lanciava grandi massi" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

A Ancona

T Torino

A Ancona

P Padova

U Udine

L Livorno

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O P N M G E A T A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PAGAMENTO" PAGAMENTO

