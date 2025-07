Che si può mangiare nei cruciverba: la soluzione è Edibile

Home / Soluzioni Cruciverba / Che si può mangiare

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Che si può mangiare' è 'Edibile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EDIBILE

Curiosità e Significato di Edibile

Approfondisci la parola di 7 lettere Edibile: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Edibile? Edibile indica qualcosa che può essere mangiato senza rischi per la salute. È un termine usato per descrivere alimenti, frutti o ingredienti sicuri e adatti al consumo umano. In altre parole, se qualcosa è edibile, si può tranquillamente consumare. Questa parola è fondamentale per distinguere ciò che si può gustare da ciò che invece è tossico o non commestibile.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ci si può mangiare una margherita o una 4 stagioniSi può assumereVi si può servire la macedonia in tavolaSi può leggere quartoSi può giocare brutto

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Edibile

Non riesci a risolvere la definizione "Che si può mangiare"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

E Empoli

D Domodossola

I Imola

B Bologna

I Imola

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G E R I A L L A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GALLERIA" GALLERIA

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.