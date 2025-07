Cambiare trasformandosi nei cruciverba: la soluzione è Mutare

MUTARE

Curiosità e Significato di Mutare

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Mutare, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Mutare? MUTARE significa cambiare forma, aspetto o condizione, spesso in modo naturale o spontaneo. È un termine che indica la trasformazione di qualcosa o qualcuno, adattandosi a nuove situazioni o circostanze. Questa parola sottolinea il processo di evoluzione e crescita, dimostrando come tutto possa modificarsi nel tempo. La capacità di mutare è fondamentale per affrontare le sfide della vita e migliorarsi costantemente.

Come si scrive la soluzione Mutare

Hai trovato la definizione "Cambiare trasformandosi" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

U Udine

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I I I S G B B L O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BISBIGLIO" BISBIGLIO

