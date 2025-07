Zuppiera da forno nei cruciverba: la soluzione è Terrina

TERRINA

Curiosità e Significato di Terrina

Approfondisci la parola di 7 lettere Terrina: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Terrina? La zuppiera da forno è un contenitore resistente al calore, ideale per cucinare e servire zuppe calde direttamente in tavola. La soluzione terrina si riferisce a una ciotola di terracotta o ceramica, perfetta per preparare pietanze che richiedono cottura in forno. È un elemento versatile e elegante, capace di unire praticità e stile in cucina.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Verdure : cucinate in forno con la besciamellaArrosto di maiale al fornoè un ottimo piatto di melanzane in fornoReticolo metallico per raffreddare dolci da fornoTagli di vitello ottimi cucinati al forno

Come si scrive la soluzione Terrina

Se ti sei imbattuto nella definizione "Zuppiera da forno", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

T Torino

E Empoli

R Roma

R Roma

I Imola

N Napoli

A Ancona

