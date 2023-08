Verdure : cucinate in forno con la besciamella - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Verdure : cucinate in forno con la besciamella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GRATINATE

Significato/Curiosita : Verdure : cucinate in forno con la besciamella

Che la ricetta delle lasagne al forno si trasformò nella tipica variante napoletana con ricotta, diversa da quella bolognese a base di besciamella e carne... O semplicemente parmigiana) è un piatto a base di melanzane fritte e gratinate in forno con passata di pomodoro, basilico, aglio e formaggio. la parmigiana... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

