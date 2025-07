Un ampio vestibolo nei cruciverba: la soluzione è Atrio

Home / Soluzioni Cruciverba / Un ampio vestibolo

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un ampio vestibolo' è 'Atrio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ATRIO

Curiosità e Significato di Atrio

Vuoi sapere di più su Atrio? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Atrio.

Perché la soluzione è Atrio? Un ampio vestibolo si riferisce a un grande spazio di ingresso in una casa o edificio, spesso usato come zona di accoglienza. La parola giusta è atrio, che indica proprio questa area spaziosa e centrale, capace di dare il benvenuto agli ospiti e collegare le varie stanze. In sostanza, l'atrio è il primo impatto che si ha entrando in un'abitazione o struttura.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il vestibolo delle antiche basiliche bizantineI quotidiani le dedicano ampio spazioUn mobile del vestiboloRendere più ampioAmpio ingresso coperto

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Atrio

La definizione "Un ampio vestibolo" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

T Torino

R Roma

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L N A U I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ULANI" ULANI

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.