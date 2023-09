Ampio ingresso coperto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ampio ingresso coperto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ATRIO

Significato/Curiosita : Ampio ingresso coperto

Disambiguazione – "ingresso" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi ingresso (disambigua). l'atrio nell'architettura è un ampio spazio aperto... Qui. se stai cercando altri significati, vedi ingresso (disambigua). l'atrio nell'architettura è un ampio spazio aperto collocato all'interno di un edificio... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 settembre 2023

