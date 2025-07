Tramezzo di tavole nei cruciverba: la soluzione è Assito

Home / Soluzioni Cruciverba / Tramezzo di tavole

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Tramezzo di tavole' è 'Assito'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASSITO

Curiosità e Significato di Assito

La parola Assito è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Assito.

Perché la soluzione è Assito? Assito indica una serie di tavole di legno poste orizzontalmente e sovrapposte, tipiche in strutture come soffitti o pavimenti. È un termine che richiama l’idea di un piano robusto e ben assemblato, spesso usato in edilizia tradizionale. Essenziale per creare ambienti caldi e accoglienti, l’assito rappresenta l’arte antica di lavorare il legno con maestria.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Tramezzo da naveLa firma sotto le tavole di BonaventuraIl monte sul quale Mosè ricevette le Tavole della LeggeRivestimento di pareti o soffitti con tavole di legnoUn tramezzo di legno

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Assito

Stai cercando la risposta alla definizione "Tramezzo di tavole"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

S Savona

S Savona

I Imola

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N N T A O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ANTON" ANTON

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.