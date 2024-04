La Soluzione ♚ Un tramezzo di legno La definizione e la soluzione di 6 lettere: Un tramezzo di legno. ASSITO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un tramezzo di legno: Luis Fernando Muriel Fruto (Santo Tomás, 16 aprile 1991) è un calciatore colombiano, attaccante dell'Orlando City e della nazionale colombiana. Sostantivo Significato e Curiosità su: Luis Fernando Muriel Fruto (Santo Tomás, 16 aprile 1991) è un calciatore colombiano, attaccante dell'Orlando City e della nazionale colombiana. assito m sing (pl.: assiti) (edilizia) piano formato da tavole o assi connessi Sillabazione as | sì | to Pronuncia IPA: /as'sito/ Etimologia / Derivazione vedi asse Sinonimi tavolato, palco Termini correlati steccato Altre Definizioni con assito; tramezzo; legno; Vino da dessert; Vino prodotto con uva stagionata; Mangiano legno; Mosaico di legno; Alberi dal bianco legno pregiato; Cerca altre soluzioni cruciverba

ASSITO

