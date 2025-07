Stanziata, destinata, come una risorsa nei cruciverba: la soluzione è Allocata

Home / Soluzioni Cruciverba / Stanziata, destinata, come una risorsa

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Stanziata, destinata, come una risorsa' è 'Allocata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ALLOCATA

Curiosità e Significato di Allocata

La soluzione Allocata di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Allocata per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Allocata? Allocata indica qualcosa che è stata assegnata o destinata a uno scopo preciso, come una risorsa o un bene. È il termine usato quando si decide di mettere a disposizione di qualcuno o di un progetto una determinata quantità di spazio, fondi o strumenti. In sostanza, significa che qualcosa è stata ufficialmente destinata per un uso specifico, garantendone l'impiego efficace e mirato.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La parte della nave destinata al caricoLa risorsa nella manicaAntica popolazione italica stanziata in CampaniaUna stanza destinata a uno scambio di chiacchiereLa stanza destinata a chi aspetta

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Allocata

Hai trovato la definizione "Stanziata, destinata, come una risorsa" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

L Livorno

L Livorno

O Otranto

C Como

A Ancona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D O L A D N O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DANDOLO" DANDOLO

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.