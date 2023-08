La stanza destinata a chi aspetta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La stanza destinata a chi aspetta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : ANTICAMERA

Significato/Curiosita : La stanza destinata a chi aspetta

Con immani sforzi a rotolare col corpo a terra, per l'ennesima volta ripete a tutti che presto aprirà la porta della propria stanza. il procuratore spazientito... Seconda anticamera di madame de pompadour, prima di diventare la prima anticamera di madame elisabetta. venne arredata con sedie d'anticamera in legno... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : La stanza destinata a chi aspetta : stanza; destinata; aspetta; Per Aristotele indica la sostanza di cui è fatta una cosa; Sostanza anticoagulante; Sostanza da assumere a fini terapeutici; Con molte luci illuminano la stanza ; Comunicazione vocale a distanza ; La lacera il destinata rio; Una stanza destinata a uno scambio di chiacchiere; Obiettivo, destinata rio, potenziale cliente ing; Parte del porto destinata all approdo; Stanziata, destinata , come una risorsa; Li aspetta l esercito in difficoltà; Andare oltre le proprie aspetta tive; È inaspetta to in un film con Anne Hathaway; Si perdono aspetta ndo; Un disastro che nessuno si sarebbe aspetta to;

Cerca altre Definizioni