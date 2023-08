La risorsa nella manica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La risorsa nella manica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ASSO

Significato/Curiosita : La risorsa nella manica

Preludio del cessare di ogni attività vitale.» (l'asso nella manica a brandelli) l'asso nella manica a brandelli è un saggio scritto dal premio nobel rita... asso è un film italiano del 1981 diretto da castellano e pipolo. asso è un incallito giocatore che si è guadagnato il soprannome per la sua bravura con... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 16 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : La risorsa nella manica : risorsa; nella; manica; Stanziata, destinata, come una risorsa ; Una risorsa aggiuntiva dei microprocessori per computer; Stanno nella pisside; La Jennifer attrice protagonista nella serie Alias; Danza pastorale in voga nella Francia del 700; Una mitica regina citata nella Bibbia; Senza variazioni nella chitarra; Louis pilota che trasvolò per primo La manica ; Stretto di manica ; La posta d Oltremanica ; Si dice di manica arrotolata sul braccio; Lo è la manica del liberale;

Cerca altre Definizioni