Un sito per fissare hotel nei cruciverba: la soluzione è Booking

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un sito per fissare hotel' è 'Booking'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BOOKING

Curiosità e Significato di Booking

La parola Booking è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Booking.

Perché la soluzione è Booking? Booking è una piattaforma online che permette di prenotare hotel e strutture ricettive in tutto il mondo, offrendo prezzi competitivi e molte opzioni. Basta pochi clic per trovare e confermare il soggiorno ideale, senza stress e in modo pratico. È il modo più semplice e veloce per organizzare i tuoi viaggi e assicurarti un posto dove dormire.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Noto sito che raggruppa B&B e hotelUn sito per prenotare hotelUn sito con recensioni di hotel e ristorantiSito che recensisce hotel e ristorantiUn consultato sito di recensioni di hotel e di ristoranti

Come si scrive la soluzione Booking

Hai davanti la definizione "Un sito per fissare hotel" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

B Bologna

O Otranto

O Otranto

K Kappa

I Imola

N Napoli

G Genova

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L A G O S R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SLARGO" SLARGO

