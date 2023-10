Un sito con recensioni di hotel e ristoranti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un sito con recensioni di hotel e ristoranti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 11 lettere : TRIPADVISOR

Significato/Curiosita : Un sito con recensioni di hotel e ristoranti

Fonti. tripadvisor è un sito web statunitense di recensioni di alberghi, bed and breakfast e ristoranti, prenotazioni di alloggi e altri contenuti relativi... Fonti. tripadvisorweb statunitensealberghi, bed and breakfast, prenotazionialloggialtri contenuti relativi... Tripadvisor è un sito web statunitense di recensioni di alberghi, bed and breakfast e ristoranti, prenotazioni di alloggi e altri contenuti relativi ai viaggi. Include anche forum di viaggi interattivi ed è diffusa in tutto il mondo. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Un sito con recensioni di hotel e ristoranti : sito; recensioni; hotel; ristoranti; Un sito web che rimanda ad altri siti; Popolarissimo sito web per condividere video; Un sito Internet ricco di link; Il Machu famoso sito peruviano; sito centrale di Milano: Piazza San; Scrivono recensioni ; Un sito che pubblica recensioni utili ai turisti; Scrive recensioni ; Le zone wellness degli hotel ; Fa gli onori di casa in hotel ; Il banco accoglienza in hotel ; Trasporta i bagagli ai clienti degli hotel ; Il gruppo di hotel California; Effettuano blitz nei ristoranti ; Terrazzo fiorito che ospita bar o ristoranti ; Vengono servite nei ristoranti messicani spa; ristoranti bar circoli club discoteche; Nei ristoranti cinesi si mangiano al vapore;

