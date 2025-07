Quella concia è condita nei cruciverba: la soluzione è Polenta

POLENTA

Curiosità e Significato di Polenta

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Polenta, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Polenta? La parola polenta indica un piatto tradizionale italiano a base di farina di mais cotta in acqua o brodo. È un alimento semplice, nutriente e versatile, spesso accompagnato da formaggi, sughi o carni. La polenta rappresenta un simbolo della cucina contadina del Nord Italia e un modo gustoso per portare in tavola i sapori autentici della tradizione. Un vero comfort food che conquista tutti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si concia ma non per le festeSi usa per la tintura e la concia delle pelliStorico latino autore di Ab urbe conditaC è chi la mangia poco conditaVale Ab Urbe Condita

Come si scrive la soluzione Polenta

Non riesci a risolvere la definizione "Quella concia è condita"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

O Otranto

L Livorno

E Empoli

N Napoli

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S S P E I S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SPESSI" SPESSI

