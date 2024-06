C è chi la mangia poco condita

: L'insalata indica genericamente diversi vegetali commestibili le cui foglie si possono mangiare crude e variamente condite; il termine designa anche preparazioni composte da più ingredienti, solitamente da verdure in foglia crude più o meno sminuzzate, caratterizzate dal fatto di essere condite a crudo e mescolate solitamente con una miscela di sale da cucina e olio d'oliva e/o aceti o spremuta di limone e/o altri ingredienti opzionali come pepe, origano, aglio, prezzemolo, rafano e altre spezie aromatiche fresche o essiccate, ma anche con lievito alimentare e salse crude varie, come quella di semi di senape.

Italiano: Sostantivo: insalata ( approfondimento) f sing (pl.: insalate) . (gastronomia) piatto di verdure crude, solitamente lattuga. (gastronomia) piatto con molti ingredienti crudi Alcuni animali si cibano di insalata. Ha mangiato un'insalata russa.. Sillabazione: in | sa | là | ta. Pronuncia: IPA: /insa'lata/ . Etimologia / Derivazione: deriva da insalare, a sua volta derivazione di in- e sale .