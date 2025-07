Pulito come il cielito d una famosa canzone nei cruciverba: la soluzione è Lindo

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Pulito come il cielito d una famosa canzone' è 'Lindo'.

LINDO

Curiosità e Significato di Lindo

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Lindo, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Lindo? Lindo è un termine spagnolo che significa bello, piacevole o pulito. Viene usato per descrivere qualcosa di esteticamente gradevole o di buona qualità. Nella cultura latinoamericana, è spesso utilizzato per complimentarsi con l'aspetto o il comportamento di qualcuno. In italiano, può essere associato a un senso di purezza e freschezza, rendendo questa parola un modo semplice e affettuoso per lodare qualcosa di bello o immacolato.

Come si scrive la soluzione Lindo

Se "Pulito come il cielito d una famosa canzone" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

L Livorno

I Imola

N Napoli

D Domodossola

O Otranto

