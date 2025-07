Pulito... come il cielito di una famosa canzone nei cruciverba: la soluzione è Lindo

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Pulito... come il cielito di una famosa canzone' è 'Lindo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LINDO

Curiosità e Significato di Lindo

La soluzione Lindo di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Lindo per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Lindo? Lindo è un aggettivo che descrive qualcosa di molto pulito, splendente e privo di sporco o impurità. Deriva dal latino lindus, che significa proprio pulito o candido. Quando si dice che qualcosa è lindo, si intende che è impeccabile e brillante, come il cielo sereno di una giornata di festa. Un termine semplice, ma ricco di positive connotazioni.

Come si scrive la soluzione Lindo

Hai trovato la definizione "Pulito... come il cielito di una famosa canzone" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

L Livorno

I Imola

N Napoli

D Domodossola

O Otranto

