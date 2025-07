Possono subirle i prezzi nei cruciverba: la soluzione è Oscillazioni

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Possono subirle i prezzi' è 'Oscillazioni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OSCILLAZIONI

Curiosità e Significato di Oscillazioni

La parola Oscillazioni è una soluzione di 12 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Oscillazioni.

Perché la soluzione è Oscillazioni? Le oscillazioni indicano i cambiamenti o le variazioni che avvengono nel tempo, spesso riferiti a prezzi, tassi o valori. Quando si dice che i prezzi possono subirle, si intende che possono salire o scendere in modo imprevedibile o periodico. È un termine molto usato in economia e finanza per descrivere fluttuazioni di mercato, dimostrando quanto i valori siano dinamici e soggetti a mutamenti continui.

Come si scrive la soluzione Oscillazioni

Hai trovato la definizione "Possono subirle i prezzi" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

O Otranto

S Savona

C Como

I Imola

L Livorno

L Livorno

A Ancona

Z Zara

I Imola

O Otranto

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

U E T L O C R T O N I R E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INTERLOCUTORE" INTERLOCUTORE

