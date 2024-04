La definizione e la soluzione di 11 lettere: Possono subirle le caviglie. DISTORSIONI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: In economia, una distorsione è una condizione che genera inefficienza economica, interferendo di conseguenza con la massimizzazione del "benessere sociale" quando gli agenti economici massimizzano il proprio benessere.Nelle condizioni ideali di concorrenza perfetta senza esternalità, non ci sono distorsioni all'equilibrio di mercato tra domanda e offerta, in cui il prezzo equivale al costo marginale per ogni impresa e prodotto. Più in generale, una condizione utilizzata per misurare la distorsione è la deviazione tra il prezzo di mercato di un bene e il suo costo sociale marginale, cioè la differenza tra il saggio marginale di sostituzione ...

distorsioni m pl

plurale di distorsione

Sillabazione

di | stor | sió | ni

Etimologia / Derivazione

deriva da distorsione

Sinonimi

torsioni, contorsioni

( medicina ) (di braccia, caviglie) slogature, storte, lussazioni

slogature, storte, lussazioni ( senso figurato ) turbamenti, disordini, alterazioni

turbamenti, disordini, alterazioni ( senso figurato ) (di testi, di leggi) alterazioni, falsificazioni, modificazioni, deformazioni, contraffazioni, travisamenti

alterazioni, falsificazioni, modificazioni, deformazioni, contraffazioni, travisamenti (fisica) aberrazioni

Contrari